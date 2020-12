EK-voorronde: Belgian Lions naar Litouwen, Belgian Cats trekken naar Portugal

De Belgische basketmannen zullen hun twee laatste duels in de voorronde van het EK 2022 afwerken in een bubbel in het Litouwse Vilnius. Daar speelden ze vorige week al twee matchen. De Belgische vrouwen, die hun ticket voor het EK 2021 al beet hebben, keren terug naar Portugal (Matosinhos). FIBA Europe maakte de locaties van de bubbels vrijdag bekend.