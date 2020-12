Sint-Truiden lanceert druktebarometer met kleurcodes om shoppen veilig te houden

Dit weekend wordt de eerste drukte verwacht in de Limburgse winkelstraten. Nu de winkels weer open mogen trekken heel wat mensen er op uit om nog te kerstshoppen. In Sint-Truiden kunnen shoppers de drukte in de Truidense winkesltraten online raadplegen. De stad lanceerde daarvoor vandaag een druktebarometer met kleurcodes. Behalve de looprichtingen die gecontroleerd worden door de politie zullen stadsmedewerkers dus ook de drukte monitoren. Zo kan je nog voor je bezoek aan de fruitstad thuis al het veiligheidsrisico inschatten.