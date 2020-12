Ondertussen houdt de Limburgse economie de adem in want 2021 zou wel eens een rampjaar kunnen worden door corona. Heel wat bedrijven die nu nog het hoofd boven water kunnen houden, vrezen volgend jaar kopje onder te gaan. Na de sluiting van Ford Genk werd door de Vlaamse regering via het actieplan SALK de Limburgse economie weer op niveau gebracht. Intussen komt er een vervolg op dat SALK-plan.