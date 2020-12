Dani Sordo leidt in Rally van Monza, Elfyn Evans op titelkoers

Dani Sordo (Hyundai i20) heeft vrijdag de tweede wedstrijddag van de Rally van Monza als leider afgesloten. De 37-jarige Spanjaard nam in de laatste klassementsrit op een doorweekt circuit van Monza de leiding over van de Fin Esapekka Lappi (Ford Fiesta).

Het verschil tussen beide rijders is slechts één seconde. De Fransman Sébastien Ogier (Toyota Yaris) is derde, met in zijn spoor WK-leider Elfyn Evans (Toyota Yaris). Die Welshman mag bij deze stand zondag de wereldtitel vieren. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé) botste in de vierde klassementsrit tegen een betonblok en moest opgeven.

De bijzonder slechte weersomstandigheden op vrijdag speelden een grote rol. Sneeuwregen, koude temperaturen, blubber en aquaplanning zorgden in de openingsfase voor heel wat slippers. Ogier was de eerste die zich liet verrassen. De Fransman gleed tegen een hooibaal, maar kon het tijdverlies beperken tot een handvol seconden. Dat was niet het geval voor Neuville, die zich op vrijwel dezelfde plaats door de modder liet verrassen en tegen de omheining slipte. De Belg verloor er twintig seconden en zakte uit de top tien. In zijn race om de verloren tijd terug goed te maken reed hij vrijdagnamiddag tegen een betonblok van een van de vele chicanes aanwezig op en rond het circuit van Monza. Neuville kon tegen lage snelheid verder rijden, maar moest opgeven toen de motor in een diepe plas water zoog. Zaterdag zal hij, met de nodige straftijd, opnieuw aan de start komen.

© Photo News

Dankzij de prestatie van Sordo mag Hyundai wel blijven dromen van de tweede opeenvolgende wereldtitel bij de constructeurs. Sordo nam in de tweede rit de leiding, om die dan weer meteen te verliezen aan Lappi, die in de derde klassementsrit voor sneeuwbanden koos. Een gok die goed uitpakte voor de Fin en die in de namiddag navolging kreeg van andere rijders. De slotrit van de dag werd gereden op een uitgeregend circuit. Lappi had even last van aquaplanning en verloor daardoor opnieuw de leiding aan Sordo.

Terwijl Lappi en Sordo bikkelen voor de zege in Monza, doen Ogier en Evans hetzelfde voor de wereldtitel. Ogier beleefde enkele spannende momenten, Evans bleef eerder voorzichtig. Het resultaat is dat Ogier de dag afsluit als derde, met in zijn zog teamgenoot Evans.