Zaterdag bevindt Limburg zich opnieuw net tussen verschillende neerslagzones in. Het ziet ernaar uit dat we net voldoende marge hebben om uit te kunnen gaan van een volledig droge dag. Over het zuiden en westen van het land is de kans op wat lichte neerslag groter. Wanneer er op de hoogste toppen van het land iets valt zal dit om sneeuw gaan. Veel zal het echter niet voorstellen.