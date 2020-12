Sint brengt bakstenen aan kinbderen in Gemeentelijke Basisschool Heusden-Zolder

De Sint en zijn Pieten brachten een bezoek aan GBS Beekbeemden in Zolder. Ze werden hartelijk ontvangen door de kleuters en leerlingen. Omwille van de coronamaatregelen gingen de bezoekjes aan de klasbubbels in de buitenlucht door en op een veilige afstand.

Voor elke klasbubbel had de Sint wat lekkers, cadeautjes én een baksteen. Bakstenen voor de bouw van hun nieuwe school, die weldra aan de Beenhouwerstraat zal verrijzen. Samen met directeur Renata Hauben gaan de kleuters en de leerlingen deze stenen een bijzondere plaats geven op de nieuwe locatie van hun toekomstige school. Daarna kan iedereen dit uitzonderlijk cadeau van de Sint komen bewonderen. De Sint zag dat het goed was. Beekbeemden had weer zijn best gedaan. Met zijn gezanten verdween hij dan ook weer voor een jaar. Om zich voor te bereiden op zijn drukste weekend.