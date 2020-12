Voor ruim 13.000 euro aan boetes bij controle zwaar vervoer in Diepenbeek

Bij een controle op zwaar vervoer op de Boudewijnlaan in Diepenbeek heeft de politie samen met GOCA vastgesteld dat 13 van de 21 gecontroleerden niet in orde waren. De politie LRH stelde 14 boetes op voor een totaalbedrag van 13.300 euro en 3 pv’s. De meest voorkomende overtredingen waren ladingzekering en technische tekortkomingen. Tijdens de controle was er een vrachtwagen die zijn lading verloor. De brandweer moest de weg reinigen. Die vrachtwagen kreeg een boete van 3.550 euro voor meerdere inbreuken. maw