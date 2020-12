Sint brengt digitaal bezoek aan basisschool Merlijn

De Sint kwam op bezoek in BS Merlijn in Tongeren. Dit keer op een speciale manier, heel verrassend. Hij was natuurlijk heel teleurgesteld dat hij de kinderen op school niet kon bezoeken.

Toch had hij een aantal leuke boodschappen en deze bracht hij digitaal voor de ijverige leerlingen. Hij vroeg om hulp voor deze drukke periode. Pakjes maken, maar het geschenkpapier was op. De kinderen gingen dus aan de slag en de creativiteit vierde hoogtij. De 3de kleuterklas kreeg van de foppiet een plannetje, want hij had de cadeautjes verstopt. De Pieten moesten wat extra bewegen. Sporten en het goede voorbeeld geven, daarin is deze school heel sterk en de pieten volgden hun voorbeeld. En natuurlijk een Sintfeest is er niet zonder muziek en zang. Op vrijdag 4 december hebben ze de Sint digitaal verrast met hun filmpjes.