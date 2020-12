Medewerker WZC De Vesten test positief

Het personeelslid en de residenten werden onmiddellijk in quarantaine geplaatst. Vandaag, morgen en overmorgen worden (als steekproef) een 3-tal residenten en personeelsleden per dag getest met een sneltest én een gewone PCR-test. In overleg met de arts van het WZC is een collectieve testing gepland op donderdag 10 december - in de namiddag van 13 tot 16 uur. In afwachting van de uitslagen worden alle nodige maatregelen genomen waaronder ook het tijdelijk stopzetten van het bezoek.