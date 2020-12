Blokbar in cultuurcentrum Maasmechelen

De blokbar is geopend van maandag 7 december t.e.m. woensdag 23 december 2020 en van maandag 4 januari t.e.m. vrijdag 29 januari 2021, iedere weekdag van 9 tot 17 uur, in Cultuurcentrum Maasmechelen (Zaal 1). Het is noodzakelijk om vooraf te reserveren. Doe dit tijdig, het aantal plaatsen is beperkt. Je kan reserveren per blok van 4 uur (9 tot 13 uur of 13 tot 17 uur). Reserveren kan telefonisch of via mail. Bel naar 089/76 97 97 (niet bereikbaar op maandag en woensdagvoormiddag) of mail naar info@ccmaasmechelen.be. Vermeld bij je reservatie je naam, voornaam, telefoonnummer en mailadres.