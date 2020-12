Liam Everts gaat op zoek naar wereldtitel met zijn eigen team: “Hij krijgt ondersteuning van KTM”

Liam Everts wilde in september in het Italiaanse Faenza een stap dichter naar de Europese titel in de 125cc zetten. In de tweede reeks ging hij echter van de baan, waarbij hij een breuk opliep aan zijn rechterpols. Zijn seizoen was meteen voorbij. In 2021 maakt Everts, die intussen alweer op de motor traint, de overstap naar de 250cc en zal hij ook in Nederland actief zijn.

“In het komende seizoen blijft Liam voor zijn eigen privé-team uitkomen”, lezen we op de website van de Limburger. “Omdat de jonge Belg kan rekenen op de technische ondersteuning van KTM, zal hij met de KTM 250 SX-F racen in de EMX250-klasse. Naast de EMX250-races zal hij ook te zien zijn in de Dutch Masters of Motocross in de MX2-klasse en de ADAC Youngsters. Naast de steun van KTM kan Liam rekenen op een trouw team van sponsors, die de weg richting het wereldkampioenschap mede mogelijk maken.”