Coronacijfers dalen traagst in Limburg. Moeten we ons ongerust maken?

Tussen 24 en 30 november kwamen er in Limburg 1.032 nieuwe coronabesmettingen aan het licht. Dat is amper 50 besmettingen oftewel 5 procent minder dan een week eerder. Nergens in België gaat de daling van de coronacijfers trager dan in onze provincie en Vlaams-Brabant. “Bij een daling van vijf procent zitten we bijna aan een stabilisatie”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Verandert Limburg, de voorbije maanden telkens een van de beste leerlingen van de klas, dan naar een zorgenkindje? Toch niet. “Provincies die het altijd goed gedaan hebben, kunnen ook minder hard dalen”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KULeuven). “Wanneer je de Mount Everest beklommen hebt, kan je ook langer naar beneden stappen dan wanneer je op een heuvel staat.”

Teststrategie

Ook de teststrategie speelt een rol. Sinds 23 november komen mensen zonder symptomen, denk aan hoogrisicocontacten en mensen die terugkeren uit een rode zone, opnieuw in aanmerking voor een coronatest. Die positieve gevallen bleven tot voor kort onder de radar en worden nu wel opgenomen in de cijfers.

Maar wat is nu de invloed van die nieuwe strategie op het aantal testen? Vlak voor de aankondiging van de lockdown, zeg maar op de piek van de tweede golf, werden er in ons land 3.800 testen uitgevoerd per 100.000 inwoners. In onze provincie was dat toen 2.600 testen per 100.000 inwoners, fors onder dat nationale gemiddelde dus. Aangezien Limburg het relatief goed deed, was er immers minder nood om te testen.

Nood aan testen

Vandaag, een maand later, zit onze provincie echter boven dat nationale gemiddelde (zie grafiek). Tussen 24 en 30 november werden er in Limburg 2.017 testen per 100.000 inwoners uitgevoerd, in België is dat 1.788. Maar wat betekent dat nu? “Een maand geleden circuleerde het virus heel hard in sommige Belgische provincies, zoals Luik”, zegt Molenberghs. “Drie procent van de bevolking testte er positief. Dat zorgt voor veel symptomen en dus ook een hoge nood aan testen. In Limburg was die nood altijd al minder groot. Daar zien we nu het effect van het nieuwe testbeleid beter. De stijging in het aantal testen die we daar zien, is te wijten aan het feit dat asymptomatische personen nu ook opnieuw getest worden.”

Rest nog de vraag: moeten we ons zorgen maken over die trage daling in onze provincie? “Voorlopig niet, maar als dat zo blijft wel”, zegt Molenberghs. “Een incidentiegraad van 241 is nog te hoog, we willen die onder de 100 krijgen.”