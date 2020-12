Beelden van Nederlandse studenten uit Groningen die een feestje bouwen op een bus gaan momenteel rond op sociale media. De leden van de Nederlandse studentenclub Vindicat hebben daarbij niet veel aandacht voor de coronamaatregelen, en dat terwijl bijna in het hele land risiconiveau vier – ‘zeer ernstig’ van kracht is. In Nederland waren er vorige week nog 33.949 nieuwe besmettingen en ligt het reproductiegetal op 1,04.