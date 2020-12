Stef Van Winckel voor zijn vuurdoop: “Grootste uitdaging uit mijn carrière”

Voor het eerst in zijn carrière coacht Stef Van Winckel zaterdag een ploeg in eerste klasse. Als interimtrainer van de Kanaries trekt hij naar Jan Breydel om er bij zijn eenmalige opdracht de landskampioen partij te geven. Een buitenkans of een vergiftigd geschenk? “Club is de sterkste club van België maar in onze situatie mogen we met minder dan een punt niet tevreden zijn”, vertelt de man die in principe maandag opnieuw in zijn vertrouwde rol van Truiense beloftencoach kruipt.