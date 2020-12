Terug hip: de hoge slip

Grote, hoge onderbroeken zijn weer helemaal in de mode. Ze zitten onder meer in de collectie van Rihanna’s lingeriemerk Savage x Fenty en Skims, het merk van Kim Kardashian. Intussen hebben de granny panties ook de weg gevonden naar de lingerielade van jonge vrouwen.

Volgens modeplatform Lyst is het aantal zoekopdrachten naar grote onderbroeken met hoge taille dit jaar met 59 procent gestegen. Het succes van de ‘omaslip’ is deels te wijten aan het feit dat bekende merken het model opnemen in hun lijnen, maar het platform wijst ook de pandemie aan voor de revival omdat vrouwen zich comfortabeler beginnen kleden zijn.

Marieke Van Pee, uitbaatster van lingeriespeciaalzaak Eva’s Appel in Gent, bevestigt de trend en nuanceert: “De toegenomen populariteit is niet nieuw. De revival is al zo’n twee jaar aan de gang”, klinkt het. De specialiste ziet een verschuiving wat betreft de fans van grote onderbroeken.

“Voorheen kochten vooral dames die iets wilden verbergen zo’n model, nu zijn het vooral piepjonge meisjes. Ze hebben hun hipsters (onderbroeken die op de heupen worden gedragen, red.) ingeruild voor hoge, redelijk gesloten, slips. Die dragen ze dan onder hoge taillebroeken. Let wel: zonder dat de bovenste band uit die broek komt piepen. Het naadloze soft stretch-model van Chantelle is een bestseller.”

En hoe zit het intussen nog met de string, de absolute tegenhanger van de omaslip? “Die is he-le-maal uit”, aldus Van Pee. Enerzijds omdat het modebeeld verandert, maar ook preutsheid kan een rol spelen. “In zuidelijke landen is dat laatste niet zozeer het geval, maar hoe noordelijker, hoe preutser en hoe hoger de onderbroek.”

