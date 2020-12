Tieners met kerstkransen op pad om de Mobiele Schooltjes te steunen

De coronaperiode zette een aantal jongeren in Bilzen aan het denken. “We krijgen hier heel veel kansen om kwaliteitsvol onderwijs te volgen. Maar in vele landen is naar school gaan minder vanzelfsprekend. De Mobiele schooltjes zorgen ervoor dat ook straatkinderen een kans krijgen in hun vaak onzekere toekomst”, vertellen Félice Vanmechelen (14) en Tim Arnols (14). Ze besloten een actie te ondernemen om de schooltjes op wielen te ondersteunen. “Samen met onze mama’s hebben we tientallen kerstkransen gemaakt. We verzamelden bijna 2000 dennenappels en versierden de kransen met veel groen, kerstdecoratie en kaarsjes. De reacties als we langs de deuren gaan met onze volgeladen kar zijn heel leuk en inspirerend. We zijn uitverkocht, maar werken nu al aan een heleboel nieuwe mooie kerstkransen om te verkopen”, vertellen Tim en Simon Arnols. Ook Arnoud Raskin, oprichter van Mobile School is laaiend enthousiast. “De actie van deze jongeren is prachtig. Ik heb ze daarstraks kort online gesproken en hun bezieling is hartverwarmend.” (JoGe)

Johnny Geurts