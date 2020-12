Scouts verdelen bier- en wijnpakketjes om kas te spekken

Voor verenigingen is de coronatijd een niet zo makkelijke periode. “De inkomsten voor onze jeugdbeweging staan al maanden op een laag pitje. De verhuur van onze lokalen is stil gevallen en ook het scouts-café en de kerstboomverbranding zullen niet doorgaan”, vertelt hoofdleider Bram Stouten (22) van de Scouts Sint-Lambertus in Neerharen. “Daarom organiseren we tijdens deze winteravonden de ‘December Drinks’. Iedereen kan een uitgebreid assortiment aan bieren en wijnen bestellen in een feestelijk pakket. Met lekkere snacks en voor de kinderen een alcoholvrij pakket. Midden december leveren we alles coronaproof aan huis”, “We hopen dat we volgend jaar weer voluit kunnen uitpakken met onze werking. De 145 scoutsleden en de 34 enthousiaste leiders kijken er alvast naar uit”, vult leider Lars Deridder (20) aan. Bestellen via : www.scoutsneerharen.com/decemberdrinks (JoGe)

Johnny Geurts