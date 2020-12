Sint brengt videobezoek aan school

In deze tijden van corona is ook de Sint creatief in het afleggen van schoolbezoeken. Donderdag na schooltijd kwam de Goedheiligman met zijn helpers en videopiet cadeautjes en lekkers brengen in de klasjes van de stedelijke basisschool 'De Notelaar' in Hoelbeek. ”Ik zag dat de leerlingen mooie videoboodschappen voor mijn verjaardag hadden geplaatst op Facebook. Daarom hebben we nu een bezoek aan de klasjes gebracht van deze brave kindjes. Videopiet heeft alles gefilmd, ja ook de capriolen van de Zwarte Pieten”, lacht de kindervriend. Bij aanvang van de school waren de leerlingen blij verrast. ”Voor iedereen was er een zak snoep en cadeautjes. We hebben de filmpjes van het surprise bezoek online geplaatst”, vertelt meester Niels. (JoGe)

Johnny Geurts