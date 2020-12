Atleten halen hun slag thuis: vijf disciplines keren volgend jaar terug in Diamond League

De Diamond League zal dus opnieuw uit 32 disciplines bestaan (zestien bij de mannen, zestien bij de vrouwen). Er staan dertien meetings op het programma, met als apotheose een finale over twee dagen in Zürich op 8 en 9 september. Een week eerder (op 3 september) vindt de Memorial Van Damme in Brussel plaats. De eerste afspraak volgt op 23 mei in het Marokkaanse Rabat.

Het schrappen van de eerder genoemde disciplines zorgde in de atletiekwereld voor flink wat ophef. Er ontstond zelfs een protestbeweging onder aanvoering van wereld- en olympisch kampioen hink-stap-springen Christian Taylor. Hij richtte “The Athletics Association” op, een organisatie om de stem van de atleten meer te laten gelden.

Taylor reageerde vrijdag tevreden op de beslissing om de disciplines in ere te herstellen. “De inspanningen die zijn geleverd om de eerder geschrapte disciplines weer te laten opnemen, zijn ongelofelijk succesvol gebleken. Dit wordt enorm op prijs gesteld en is ook een geruststellend signaal dat de stem van de atleten wordt gehoord.”

© Photo News

Overigens werd ook beslist het format van de wedstrijden in het verspringen, hink-stap-springen, kogelstoten, speerwerpen en discuswerpen aan te passen. Zo zullen er elke meeting kwalificaties worden gehouden, waarna de top drie een “finale” afwerkt en de tellers op nul worden gezet.

Dit jaar konden er door de coronacrisis maar vier “volwaardige” Diamond League-meetings worden georganiseerd (Monaco, Rome, Stockholm en Doha). Drie andere meetings (Oslo, Brussel en Lausanne) werden als galameetings of met een beperkt programma gehouden.