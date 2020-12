Mooimaker Paul houdt Diepenbeek proper

In Diepenbeek loopt al een tijdje het initiatief Mooimakers. Dit is een Vlaams initiatief tegen zwerfvuil van OVAM, Fost Plus en de VVSG. Het initiatief ondersteunt vrijwilligers die zich inzetten om hun eigen gemeente proper te houden. "In Diepenbeek zijn er 40 mooimakers actief", vertelt Leen Frenssen van de Diepenbeekse milieudienst. Eén van hen is Paul Castermans (72). Hij is al 5 jaar aangesloten bij Mooimakers en ruimt wekelijks het afval op in zijn straat. "Ik ben altijd een uur per week bezig om mijn straat, die 2 kilometer lang is, op te ruimen."Paul heeft zich om verschillende redenen aangesloten bij Mooimakers. "Ik kan het niet verdragen dat er afval langs de weg ligt. Ook trekt het afval ongedierte aan en dat wil ik vermijden. Daarnaast is het ook een goede manier om in beweging te blijven."Het werk dat Paul doet wordt door veel mensen geapprecieerd. "Als er wielertoeristen of wandelaars passeren, steken ze vaak hun duim op of ze zeggen dat ik goed bezig ben."Gerecycleerd karretjeHet materiaal dat Paul gebruikt kreeg hij van Mooimakers. "Ik heb van hen een grijptang, handschoenen en een fluohesje gekregen", zegt Paul. Door zijn jarenlange ervaring is Paul ook creatiever geworden in zijn aanpak. "Nadat ik ondervonden heb dat de vuilniszakken zwaarder werden, heb ik zelf een karretje gemaakt van materiaal dat ik gevonden heb."Ook de gemeente Diepenbeek ondersteunt Paul zijn werk. "De vuilniszakken krijg ik van het gemeentebestuur", zegt Paul. "Toen mijn grijptang kapot was, kreeg ik een nieuwe van de gemeente. Iedere week stuur ik een mailtje en dan komt de technische dienst het afval ophalen. Zelfs als ik twee keer ga opruimen, kan ik erop rekenen dat ze het afval komen ophalen."VondstenIn zijn jaren als mooimaker is Paul al bijzondere dingen tegengekomen op zijn ronde. "Ooit heb ik een python gevonden van 3 meter lang", vertelt hij. "Ook vond ik ooit een zak vol pornofilms, een diepvries vol bedorven vlees en slachtafval van schapen."Paul stimuleert de mensen om zich heen en geeft hen tips. "De beste tip die je kan meegeven is: ruim zelf je afval op en houd de wegen proper."