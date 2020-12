Wees hoffelijk voor elkaar in de Beringse bossen

Tijdens de verscherpte coronamaatregelen kiezen veel mensen voor een wandeling in de natuur, zoals in de bossen van Stal of rond het Koersels Kapelleke. “Een terechte keuze”, vindt schepen van sport Tijs Lemmens. “Maar soms delen wandelaars en mountainbikers dezelfde paden, wat tot conflictsituaties kan leiden en daar lezen we toch meer en meer klachten over." Daarom vraagt hij meer hoffelijkheid.

“Daarnaast wil ik even de aandacht vestigen op de Avonturenberg. Verschillende paden zijn er voorbehouden voor mountainbikers, en dus niet toegankelijk voor wandelaars omwille van de veiligheid van zowel de mountainbikers als de wandelaars. Ook hierover ontvangen we heel wat meldingen”, vervolgt Tijs Lemmens."Tenslotte wil ik iedereen erop wijzen dat het verplicht is om honden aan de leiband te houden wanneer je gaat wandelen, ook in de bossen. Enkel in de afgebakende hondenlosloopzones in de Leemstraat, in de Orgelwinningstraat en in het Park van Beverlo mogen ze vrij ravotten. Je eigen hond kan heel braaf en sociaal zijn, maar dat weet een vreemde niet altijd, waardoor er al eens een meningsverschil kan ontstaan. Bovendien hebben heel wat mensen en kinderen schrik van honden. Daarom mijn oproep om rekening te houden met elkaar, dan kunnen we allemaal samen genieten van het weinige dat vandaag nog kan!”