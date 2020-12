Sint verschijnt op het dak van SBS in Koersel

Hij wil de kinderen niet teleurstellen en zoekt nu een hulpsint en hulppieten of -mieten. De juffen en meesters mochten zich zich kandidaat stellen en de kinderen konden stemmen wie hulpsint werd en wie de pieten en mieten zullen worden. De kinderen hebben gestemd voor juf Chris (hondjesklas) als hulpsint, voor juf Kim (kikkerklas) als hoofdpiet, voor meester Isidoor en juf Caroline (LO) als sportpieten en voor juf Winde (6C) als pietje precies. De leerlingen hadden reeds filmpjes gekregen om een battle tussen juf Winde en Caroline te zien, ze zagen hoe de pieten aan het oefenen waren in de pietenschool enzomeer.Vrijdag maakten de hulpsint en zijn pieten en mieten de kindjes blij op school. De kleuters en de kinderen van de lagere school verzamelde per klasbubbel rond hun Sintpaaltje op de speelplaats. Ze stelden op het dak de hulpsint en zijn hulppieten voor. Ze dansten de welkomstdans voor Sinterklaas en toen verscheen opeens de échte Sint! Wat een verrassing! Op afstand wilde hij toch even gedag zeggen en de kinderen feliciteren met hun mooie dansjes, knutselwerkjes en tekeningen. De kleutertjes mogen straks hun bord zetten in de klas én wie weet brengt hij wel iets moois!De kinderen van de lagere school krijgen in januari nog een bouwpakket om samen op de speelplaats te spelen. Ze hebben ook sport- en spelmateriaal gekregen om tijdens de turnles en op de speelplaats te gebruiken zoals een step, materialen om te spelen in de zandbak...