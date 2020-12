Sint komt digitaal in ‘t Klavertje

‘s Nachts zijn de Pieten in al de klassen verschillende gluurpietjes komen verstoppen en hadden ze een brief met de nodige uitleg klaar gelegd voor iedere klas. De leerlingen kregen de opdracht om alle gluurpietjes in hun klas te zoeken en de daarbij horende opdrachten uit te voeren. Voor iedere uitgevoerde opdracht kregen ze als beloning een tip over het tijdstip wanneer ze met hun klas met de Sint mochten videobellen op de digitale borden. Videobellen met de Sint op een groot smartbord, het is eens iets anders. Maar wat een belevenis! De leerlingen vonden het geweldig om een gesprekje te voeren met de Sint, een dansje te doen, een gedichtje voor te dragen… Op het einde van het gesprek kregen de leerlingen nog een raadseltje van de Sint om zo de grote zak met het snoepgoed voor hun klas te vinden.