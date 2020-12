Origineel geschenkpapier dat alle cadeautjes nog mooier maakt

Ontworpen door Barbara Dot en het is meteen een exclusiviteit: er zullen slechts 250 stuks van deze editie gemaakt worden. Barbara Dot - 1,99 euro per rol — © Barbara Dot via Etsy

Van wrappers naar Vlinders. Bij Juttu vinden we dit handgetekend design met okergele vlinders op een beige achtergrond. Het papier is afkomstig van het Nederlandse merk House of Products en heeft wel meer pareltjes in zijn assortiment. Te koop op Juttu - 2,25 euro per rol — © Juttu

Het is niet omdat we de feestdagen in kleine kring moeten vieren, dat er geen plaats is voor een cadeautje. Of twee. Naast vrolijke kerstballen en knipperende lichtjes zorgen ook kleurrijke geschenken onder de kerstboom voor heel wat sfeer in huis. En met dit geschenkpapier scoor je sowieso bij je geliefde, vriend of knuffelcontact.