Kuurne realiseert eerste ‘bikepark’ in Vlaanderen

Fietsers en wielrenners sporten voornamelijk op de openbare weg. Daar is het door het grote aantal wagens in het verkeer niet altijd even veilig. Ook de aangepaste weginfrastructuur zorgt ervoor dat het onveiligheidsgevoel bij fietsers de afgelopen jaren is gestegen. Daarom wil Cycling Vlaanderen in samenwerking met gemeente Kuurne met het nieuwe bikepark een veilige oplossing bieden voor wielrenners en fietsers. Het bikepark is een volledig afgesloten en verkeersvrije omloop waar fietsers en wielrenners terecht kunnen voor opleiding, training en competitie. Het parcours wordt aangelegd in asfalt.

Burgemeester Francis Benoit wil met het nieuwe bikepark meer dynamiek bieden aan sportsite Hippodroom, waar momenteel al ruimte is voor drafsport. “Het binnenplein kan ingericht worden als fietsparcours en daarenboven kan de drafsport verder blijven. We willen ook denken aan andere mogelijkheden zoals joggen, skeeleren, enzovoort. Het samenbrengen van deze functies kan een hernieuwde dynamiek bieden aan deze sportsite.” Daarbij wil de gemeente zowel ruimte bieden aan professionele sporters als amateurs, jongeren recreanten en dagelijkse fietsers.