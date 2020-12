Thierry Neuville overleeft spectaculaire crash, maar moet weggetakeld worden na botsing: opnieuw geen wereldtitel rally

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) heeft vrijdag in de Rally van Monza moeten opgeven. Hij raakte in één van de vele chicanes een betonblok waarna hij naar alle waarschijnlijkheid de ophanging vooraan beschadigde. Neuville, die mathematisch nog kans maakte op de wereldtitel, zal ook dit jaar geen wereldkampioen worden.

Neuville vertelde eerder deze week dat hij geen andere keuze had dan dit weekend aan te vallen. Zijn eerste doel was winnen, om zo zijn team Hyundai het maximum aantal punten te bezorgen voor een tweede opeenvolgende wereldtitel bij de constructeurs. Als dat zou lukken, en zijn titelconcurrenten pech kenden, dan zou de wereldtitel bij de rijders er ook nog tot de mogelijkheden behoren.

Helaas voor Neuville zit zijn wedstrijd er na vier klassementsritten al op. Vrijdagochtend liet hij zich op het modderige parcours verrassen en verloor hij na een slipper 20 seconden. In de daaropvolgende rit was onze landgenoot een pak sneller dan zijn titelconcurrenten en klom hij van de 13e naar de 9e plaats.

Vrijdagnamiddag lag het parcours er zo mogelijk nog verraderlijker dan ‘s ochtends bij. Ook nu ging Neuville voluit, tot hij in één van de vele chicanes op een betonblok botste. Neuville beschadigde daarbij naar alle waarschijnlijkheid de ophanging. De Belg reed tegen lage snelheid verder maar moest opgeven toen zijn motor bij het doorwaden van een grote waterplas afsloeg. Voor Neuville is het, na Mexico en Estland, zijn derde opgave van het seizoen. De waterkans op een eerste wereldtitel is meteen ook weg. Neuville zal ook dit jaar geen wereldkampioen rally worden.

Omdat Neuville’s wagen de weg blokkeerde, werd de klassementsrit geannuleerd.

