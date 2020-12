Lore uit ‘Down the road’ heeft een lief, en het is geen onbekende

© VRT - Down the road

Lore Schueremans (35), bekend van het VRT-programma Down the road, heeft een lief. En dat is geen onbekende.

Dieter Coppens bracht voor het nieuwe seizoen van Down the road de bende uit het eerste seizoen opnieuw samen. De groep trok naar Lapland en er werden opnieuw grenzen verlegd. Maar er vloeiden ook tranen. Toen Lore Schueremans de twee koppels in de groep, Kevin en Lisa en Martijn en Hélène, bezig zag, wist ze even niet wat te doen. Ze vertelde Dieter dat het haar een beetje triest maakte, maar dat er ook wel wat gezonde jaloezie bij kwam kijken.

Lore was op dat moment single, maar intussen heeft ze ook de liefde gevonden. “Ik heb een vriendje”, vertelde ze met een grote glimlach aan TV Familie. En het is geen onbekende. Haar nieuwe lief is Stijn Hulste (30). Hij verscheen in het vorige seizoen van Down the road. “Stijn is een heel lieve en ­spontane jongen”, zegt Lore. “En hij is nog knap ook!”

© VRT - Down the road

(sgg)