Britse vaccinatiecampagne gaat dinsdag van start

“Het is een marathon geen sprint”, zegt Hopson. “We kijken uit naar het begin van de race dinsdag.”

De eerste dosissen van het coronavaccin van farmaceut Pfizer en biotechnoloog BioNTech zijn donderdag in het Verenigd Koninkrijk aangekomen. De komende dagen worden die verspreid. Om logistieke redenen, het vaccin moet op -70 graden Celsius worden bewaard, worden vijftig grote ziekenhuizen als vaccinatiehubs gebruikt.

De vaccins zullen eerst worden toegediend bij de mensen die in rusthuizen wonen of werken. Ook 80-plussers en gezondheidsmedewerkers die een groot risico lopen, moeten snel worden ingeënt.

Het Verenigd Koninkrijk had woensdag als eerste land ter wereld het gebruik van het vaccin van Pfizer/BioNTech goedgekeurd.

Grootste vaccinatiecampagne ooit

Hoeveel dosissen van het vaccin dit jaar kunnen worden gebruikt, weet de Britse regering nog niet precies. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we 800.000 dosissen beschikbaar zullen hebben wanneer de vaccinatiecampagne volgende week begint”, zegt de Britse staatssecretaris Alok Sharma aan BBC. “We verwachten dat er tegen het einde van dit jaar nog meer dosissen komen, maar ik kan geen getal geven.”

Eerste minister Boris Johnson had het eerder al over de grootste vaccinatiecampagne in de Britse geschiedenis.

