In het voetbal trekt STVV morgen naar Club Brugge. De Kanaries ontsloegen deze week trainer Kevin Muscat. De zoektocht naar een nieuwe trainer loopt niet over een leien dakje. De Duitser Bernd Hollerbach lag in poleposition, maar hij geeft nu zelf aan dat de deal niet doorgaat. Intussen probeert trainer ad interim Stef Van Winckel STVV klaar te stomen voor de trip naar Jan Breydel.