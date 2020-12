Scholen zoeken naar extra locaties om examens coronaproof te kunnen laten verlopen

Om de examens coronaproof te laten verlopen, zoeken Limburgse secundaire scholen naar extra locaties. Omdat heel wat onderwijsinstellingen zelf niet genoeg ruimte hebben, roepen ze de hulp in van de steden en gemeenten. Het Inspirocollege in Houthalen-Helchteren mag van de gemeente de sporthal gebruiken. De eerste en de tweede graad leggen examens op school af, de derde graad doet dat in de sporthal. Organisatorisch niet zo simpel. De sporthal wordt in verschillende zones verdeeld en er ligt ook een circulatieplan klaar.