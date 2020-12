Frankrijk dreigt met veto tegen Brexit: “Slecht akkoord zullen we niet aanvaarden”

“Ik hoop nog altijd op een goed akkoord, maar een slecht akkoord zal Frankrijk niet aanvaarden. Als er een akkoord is, maar het is niet goed, dan zullen wij ons veto stellen.” Met die niet mis te verstane boodschap voert de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken, Clément Beaune, vrijdag de druk op de Brexit-onderhandelingen op. In de komende uren of dagen zouden die tot een akkoord moeten leiden, of net tot een definitieve mislukking.