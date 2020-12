Hoe kan je snel vijf kilo verliezen?

Als je vijf kilo wil verliezen en ook kwijt wil blijven, dan is duurzaam (lees: trager) afvallen de kern van het hele proces. “Focus je niet op veel vermageren op korte tijd, maar integreer aanpassingen in je dagelijks leven die je lang kan volhouden. Als je - bij wijze van spreken - drie weken overleeft op ananas en water zal je razend snel gewicht verliezen… dat je er na die periode gewoon weer bij krijgt.”

Een tip van de expert: richt je op een halve kilo verliezen per week. “Dat kun je realiseren door 500 kilocalorieën per dag minder op te nemen dan je verbruikt. Daarom hoef je die calorieën niet te schrappen. Je kan meer groenten, fruit en volle granen toevoegen aan je aan je maaltijden zodat je je langer verzadigd voelt. Het ene leidt tot het andere: als je vaker kiest voor bovenstaande voedingsmiddelen, zullen de verhoudingen sowieso beter zijn en dat is een goed begin.”

De juiste beweging

Het spreekt voor zich dat je dankzij beweging sneller je streefdoel zal behalen. Wandelen - met of zonder hond - is een goede keuze. “Maar beweging die de hartslag iets verhoogt is beter. Zorg dat je nog kunt praten. Als je ademhaling zo snel is dat je er geen woord meer uit krijgt, is de sport te intensief. Na die beweging kan je verbranding nog zo’n achttien uur hoger zijn. Let wel: regelmaat is belangrijk. Beweeg liever zeven dagen per week een half uur, dan een keer per week vier uur aan een stuk te puffen.”

Enkele sporten die je makkelijk kunt beoefenen in deze lockdowntijd:

Wandelen: goed voor 250 verbrande kcal per uur, als je het tempo van vijf kilometer per uur aanhoudt.

Fietsen: gemiddeld goed voor 480 verbrande kcal per uur.

Zwemmen: gemiddeld goed voor 750 verbrande kcal per uur.

Sintchocolade en snacks

In deze tijd van het jaar vinden we overal veel lekkers: van sintchocolade tot kerstpralines. Volgens Sels hoéf je niet aan die verleiding te weerstaan. “Trakteer jezelf, maar doe het bij voorkeur niet elke dag. Het is een kwestie van pick your battles. Wat zijn voor jouw belangrijke momenten? Moet een ontbijt met koffiekoeken elke dag of lukt het om het exclusief voor zondagen te houden?”

Je kunt jezelf volgens Sels ook om de tuin leiden zodat je trek krijgt in een gezonder tussendoortje door nudging toe te passen. Dat is een motivatietechniek waarbij mensen subtiel worden gestimuleerd om zich op een gewenste wijze te gedragen. “Zet een grote schaal met vers fruit op talen en je zal sneller geneigd zijn om een stuk te eten. Zorg voor verschillende kleuren, want variatie maakt het nog uitnodigender. Hetzelfde geldt voor water. Een kan water pimpen met een komkommerschil in of basilicum nodigt meer uit om te drinken”, klinkt het.