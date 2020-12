Gluren bij BV’s: De bijzondere oorbellen van Evy Gruyaert en herken jij deze BV?

Leren zwemmen, foto's uit de oude doos en uitkijken naar het coronavaccin: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Peter Van de Veire had als kind al een guitige glimlach. Poseren vond hij nochtans net iets minder leuk.

Lima, het acht maanden oude dochtertje van Nathalie Meskens, is een echte waterrat.

“Gelukkig kregen stoute kinderen ook lekkers”, schrijft Karen Damen bij een foto uit haar kindertijd.

Kelly Pfaff wenst haar vader een gelukkige verjaardag met een mooie foto.

De Sint komt eraan en daar is Rik Verheye maar wat blij mee.

Julie Van den Steen zal erg blij zijn als het coronavaccin er eindelijk is.

Voor zijn boek zoekt Tom De Cock inspiratie aan zee.

Waarom kerstballen in een boom hangen, als ze ook rond de oren van Evy Gruyaert passen?

Niels Destadsbader toont voor het eerst zijn lief en daar zijn de fans heel erg blij mee.

Matteo Simoni wist al op jonge leeftijd hoe hij voor de camera moest staan.

(lla)