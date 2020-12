Van Gucht: “Aantal besmettingen daalt, maar van stabilisatie is nog geen sprake”

De coronacijfers gaan de goede richting uit, maar we zijn er nog niet. Dat is de boodschap die het Crisiscentrum vrijdag wilde uitdragen tijdens de persconferentie.

“Vooral in Vlaanderen zien we een vertraging van de daling in het aantal nieuwe besmettingen”, zei Van Gucht. “Maar er is nog geen sprake van een stabilisatie.” Door deze vertraging verwacht Van Gucht pas eind december onder de drempelwaarde van 800 besmettingen per week te duiken.

De vertraging kan een gevolg zijn van de ruimere teststrategie. Sinds 23 november mogen mensen zonder symptomen zich opnieuw laten testen. “We zien een vertraging bij alle leeftijdsgroepen en in alle provincies.”

Er is ook een toename van besmettingen bij kinderen onder de tien jaar, waarschijnlijk door de heropening van de scholen. Het aantal nieuwe gevallen bij kinderen ligt 20 procent hoger dan de week ervoor. “Maar het gaat om kleine aantallen”, verzekert Van Gucht. “De kinderen maken slechts drie procent uit van alle nieuwe besmettingen.”

De twintigers en 80-plussers zijn de grootste groepen, zij vertegenwoordigen elk 15 procent van alle besmettingen.

De meeste nieuwe besmettingen komen voor in Antwerpen, gevolgd door Oost-Vlaanderen en Henegouwen.

Gedragspsycholoog Dirk Hermans: “Koppel vaccinatiestrategie aan exitstrategie”

Ziekenhuisopnames

Ook de ziekenhuisopnames zitten in dalende lijn, enkel in Namen is er een lichte toename. De afgelopen week werden 188 nieuwe patiënten opgenomen, dat is een daling van 27 procent tegenover de week ervoor. “Dat is een halvering om de 15 dagen”, zei Van Gucht. In Vlaanderen dalen die cijfers iets minder snel dan het nationale gemiddelde, een daling van 20 procent op weekbasis. In Brussel gaat het om een daling van 34 procent, in Wallonië een daling van 34 procent.

Er liggen 3.427 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 788 op intensieve zorg. De cijfers halveren om de 18 tot 20 dagen. De cijfers op intensieve zorg zijn gehalveerd sinds de piek op 9 november 2020.

De overlijdens liggen ook in dalende lijn, gemiddeld sterven er elke dat 116 mensen, dat is een daling van 23 procent op weekbasis.

LEES OOK. Zijn die coronavaccins wel veilig?