KRC Genk won al zes wedstrijden op een rij. Leggen Onuachu en co zondag ook Antwerp over de knie? — © JEFFREY GAENS

KRC Genk gaat vanmiddag in de topper tegen Antwerp op zoek naar een zevende competitiezege op rij. Als dat lukt, vestigen John van den Brom en co een nieuw clubrecord. Nooit eerder won Genk in eerste klasse immers zeven wedstrijden op een rij. Moet het record er vandaag aan geloven? Volg het hier live.