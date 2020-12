LIVE. Roos Vanotterdijk zwemt geen olympische limiet, sprankeltje hoop voor amateursporters

Judd Trump heeft zich vrijdag in het Engelse Milton Keynes voor de halve finales van het UK Championship geplaatst. De nummer een van de wereld deed dat door Kyren Wilson (WS-4) met 6-4 te verslaan.

Met breaks van 73, 102 en 106 nam Trump snel een 3-0 voorsprong. Wilson kwam met onder meer een 64 break langszij en met een van 88 maakte "The Warrior" er ook nog 4-4 van. Daarna maakte "The Ace in the Pack" er met breaks van 71, 63 en 55 een eind aan.

Trump speelde al twee keer de finale van het UK Champinship. In 2010 won hij het toernooi, in 2014 moest hij de titel aan Ronnie O'Sullivan (WS-2) laten. Voor een derde finale moet de 31-jarige Engelsman zaterdagavond voorbij de Chinees Lu Ning (WS-40), die Joe Perry (WS-19) met 6-4 uitschakelde. Voor de 26-jarige Lu wordt het de eerste halve finale van een Triple Crown. De andere twee toernooien daarvan (het WK en het Masters) speelde hij zelfs nog nooit. Voor de voormalige wereldkampioen bij de U21 (2013) is het ook nog maar de tweede halve finale van een rankingtoernooi. In maart 2019 bereikte hij de laatste vier van het Gibraltar Open.

In de andere halve finale staat de Australiër Neil Robertson (WS-3) zaterdagnamiddag tegenover de Chinees Zhou Yuelong (WS-25). Een droomfinale tussen Trump en Robertson lijkt in de maak, maar een eerste volledig Chinese finale in een Triple Crown behoort dus ook tot de mogelijkheden, al won Ding Junhui in 2011 wel het Masters in een finale tegen de Hongkonger Marco Fu. Op Het UK Championship stonden er vorig jaar al voor het eerst twee Chinezen tegenover elkaar in de halve finales van een Triple Crown. Ding schakelde toen op weg naar de titel zijn landgenoot Yan Bingtao (WS-12) uit.

De finale wordt zondag naar een best of 19 gespeeld. De toernooiwinaar steekt 200.000 euro (180.500 euro) op zak, de runner-up 80.000 pond (72.000 euro).