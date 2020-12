Dries van Noten en ‘Rewiring Fashion’ slaan handen in elkaar om modewereld duurzamer te maken

De Belgische designer Dries van Noten en ‘Rewiring Fashion’ slaan de handen in elkaar om de modewereld verder te verduurzamen. Meer dan zes maanden geleden zagen de twee initiatieven los van elkaar het levenslicht en overtuigden ze heel wat grote namen binnen de mode-industrie.

Met zijn ‘Open letter to the fashion industry’ wil de Belgische ontwerper de modewereld verder verduurzamen. En dat is ook het doel van Rewiring Fashion, een groep onafhankelijke ontwerpers, die onder meer het vele reizen binnen de industrie aanklagen. Heel wat ontwerpers sloten zich aan bij een van de twee initiatieven maar daar komt nu verandering in: Rewiring Fashion en Dries van Noten slaan de handen in elkaar.

Volgens ‘Business of Fashion’ willen ze samen een echte verandering tot stand brengen. Zo hopen ze om nog meer professionals te bereiken en met elkaar in contact te brengen.

