Sint-Ceciliakoor beloont zangers met een cadeautje

Het werd een schotel met fruit, snoepgoed en een lichtje van hoop. Daarbij werd het jaaroverzicht neergelegd met foto’s en herinneringen van de activiteiten van het afgelopen jaar. Het ontspanningsmoment tijdens een fysiek feest werd vervangen door een quiz op afstand. Op 6 december zal de Sint de winnaar kenbaar maken. "Vanaf half maart mocht samen zingen niet meer, zingen in de kerk mocht niet meer. Wat wel mocht is contact houden met onze zangers met een nieuwsbrief, een kaartje, een telefoontje… Ons Gemengd Sint-Ceciliakoor werd opgericht in 1970. We konden het niet laten om aan de kerkraad te vragen een oorkonde bij het bisdom aan te vragen voor Mia Paesen. Mia is gedurende 50 jaar, zonder onderbreking, altijd aanwezig geweest op repetities en eucharistievieringen. Daarbij is zij nu al vele jaren voorzitster van ons koor. We danken Mia van harte voor al die jaren, voor haar stem en haar inzet bij ons koor. We hopen nu op betere tijden, wachtend op een dag dat we weer mogen repeteren en zingen", zo klinkt het..