Door de coronacrisis zal er op zaterdag 7 november geen papierophaling gebeuren in Lutlommel.

De containers zullen ook niet geplaatst worden. Gelieve dus ook geen papier of karton naar daar te brengen en zeker geen papier daar achter te laten. Wanneer deze papierophaling ingehaald wordt is tot nog toe niet geweten. Dit is een mededeling van Limburg.net