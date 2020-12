Sinterklaas brengt een coronaproof bezoek aan De Reinpad in Gelieren

Het bezoek van de Sint is jaarlijks een groot feest in De Reinpad - Gelieren. De voorbije week ontving de school een videoboodschap waarin de Sint liet weten dat de kans klein was dat het jaarlijks bezoek zou kunnen doorgaan. Maar op dinsdag 1 december verscheen de Sint plots in hoogsteigen persoon in De Reinpad. Geheel coronaproof sprak hij de leerlingen toe vanop het verdiep van het schoolgebouw met een megafoon. Hij was heel fier op de kinderen dat ze zo flink de maatregelen volgden en ze zo goed hun best deden in de klas! De kinderen werden dan ook beloond met heel wat cadeautjes voor in de klas en natuurlijk heel wat lekkers om van te smullen.