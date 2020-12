Sint-Lucia houdt een oogje in het zeil

Over de heilige maagd Lucia van Syracuse - een vroegchristelijke martelares - doen tal van legendes de ronde. Een daarvan zegt dat haar ogen uitgestoken werden bij haar marteldood, maar dat ze desondanks kon blijven zien. In tal van afbeeldingen draagt deze heilige dan ook een schaaltje op haar handen, waarop haar ogen liggen. Dat is bij het beeldje in de Winterslagstraat niet het geval, daar vouwt ze haar handen in devote gebedshouding, maar in het voetstuk van het beeldje is er wel een heiligenhoofd verwerkt, duidelijk zonder ogen. De naam Lucia komt van het Latijnse woord 'lux', wat 'licht' betekent. In de loop der geschiedenis werd de heilige Lucia dus logischerwijze de patroonheilige van de blinden, later ook van de opticiens en de elektriciens.Het Genkse beeldje stond vroeger in een kapel, net op de plaats waar nu de Winterslagstraat begint. Die kapel kan je nog duidelijk zien op postkaarten van meer dan honderd jaar geleden, zorgvuldig opgeslagen in de beeldbank van de heemkring Heidebloemke. Toen de kapel rond 1928 werd afgebroken om de Winterslagstraat aan te leggen kreeg het beeldje met nis een plaats in de muur van het aanpalende huis Lantmeeters, het huidige ‘Bierpunt’ waar het zich nu nog altijd bevindt.Als je over enkele weken een beetje te diep in het glas gekeken hebt om het einde van het coronatijdperk te vieren dan kan je hier de heilige Lucia aanroepen om je met een heldere blik en veilig thuis te brengen.