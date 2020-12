Kattevennen: drukte in het bos

Op zondagmiddag is het aanschuiven bij Albrecht, de eerste stokkenman van de route. De gezinsbubbels staan in file om kennis te maken met zijn activiteiten. Gelukkig respecteert iedereen de afstandsregels en eens in het bos is er voldoende ruimte om gemakkelijk afstand te houden. Voor de kinderen is het een hele belevenis: het verhaaltje beluisteren op de smartphone van mama of papa, het logo optekenen in het notaboekje en uiteraard op de stokkenmannen klimmen die op de grond zitten of liggen. Duizenden bezochten de voorbije weken dit schitterend initiatief.De wandeltocht van zowat twee uur is zo voorbij en dan kan je genieten van de andere mooie dingen in de omgeving, zoals de spiegelende uitkijktoren aan de snowboardschans - die vanaf volgend jaar beklommen kan worden-, het speelplein De Speelplaneet, het Stenenpad of het bikepark.Wie rustig en ongestoord het parcours wil afwandelen en wie daartoe de mogelijkheid heeft gaat het beste niet in het weekend, maar in de loop van de week, dan is het minder druk. En voor wie niet al te ver woont is er één gouden raad: ga met de fiets, want anders moet je mogelijk je auto parkeren aan de voetbalpleinen van Genk VV.