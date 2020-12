Medewerkers van dienstencentrum bellen naar 85-plussers in Maasmechelen

Een telefoontje en een warm gesprek doen zeker extra deugd in deze periode. In de aanloop naar Kerstmis krijgen alleenwonende 85-plussers in Maasmechelen een telefoontje van één van de maatschappelijk werksters van dienstencentrum De Bolster.

Coronatijd is voor de oudste Maasmechelaren vooral veel binnen blijven en weinig mensen zien. Familie en vrienden moeten verplicht afstand houden en ontspanningsactiviteiten zijn afgelast. Het Lokaal Bestuur schakelt daarom medewerkers in om 85-plussers op te bellen. Om te vragen hoe het gaat, maar ook om informatie en hulp in nood te geven tijdens deze onzekere coronatijd. Als er dringende/praktische zaken zijn zoals nood aan warme maaltijden, boodschappenhulp… dan worden deze vragen doorgespeeld aan de thuiszorgdiensten. Het bellen gebeurt op basis van vaste telefoonnummers. Bent u zelf een 85-plusser en werd u nog niet opgebeld (niet alle telefoonnummers zijn gekend) of kent u iemand die hulp, zorg of contact nodig heeft? Neem dan contact op met dienstencentrum De Bolster, telefoon 089 48 28 50.