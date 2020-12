Campus Sint-Jan verwelkomt de Sint en zijn Pieten aan de Jeker

De leerlingen van 1ste , 2de en 3de leerjaar gingen de Sint en zijn Pieten verwelkomen op de Motten en begeleidden hen naar school waar de leerlingen van het 4de, 5de, en 6de leerjaar een erehaag vormden aan de inkomhal. In de hal werd er letterlijk een tent opgezet, er werden verschillende opdrachten uitgevoerd, zoals een leesopdracht, een doe-opdracht, gezongen en gedanst. De leerlingen zullen de ook komende weken in de tent kunnen lezen of naar verhalen luisteren. Dit jaar werd de link gelegd naar leesbevordering/plezier en naar het jaarthema ‘Talent in de tent‘. Voor alle kinderen had de Sint een zak snoep en een geschenkje bij.