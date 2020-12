Hogeschool PXL brengt studenten dichter bij elkaar in coronatijd

De afgelopen tijd was mentaal welzijn van studenten 'hot-topic' in de media. Terecht want studenten zijn een doelgroep die te lang over het hoofd gezien werden in deze coronacrisis. Studenten in het hoger onderwijs worden vaak beschouwd als zelfstandige jongeren die zonder al te veel moeilijkheden hun weg kunnen vinden in het online onderwijs. “Met deze veronderstelling gaan we aan heel veel van hun noden voorbij”, zegt algemeen directeur Ben Lambrechts.

Sofie Leekens, coördinator studentenondersteuning en zorg, geeft duiding: “In hun studentenperiode zijn jongeren nog in volle ontwikkeling op vlak van identiteit. Sociale contacten, waar zij allemaal zo naar hunkeren, zijn niet 'just for fun', maar leveren een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling van hun persoonlijkheid.”Hogeschool PXL interpreteert de vraag van studenten naar mogelijkheden tot sociale contacten dan ook niet als "ik wil de regels niet volgen" maar als "help mij mijn normale ontwikkelingstaken opnemen tijdens deze crisis".Om die reden wil Hogeschool PXL de studenten aanmoedigen om er te zijn voor mekaar en samen te gaan wandelen. In vele onderzoeken werd reeds beschreven dat fysieke activiteit bijdraagt tot een verhoogd mentaal welzijn. Daarbij komt dat we allemaal onze online contacten af en toe een beetje 'beu' zijn. Vandaar de oproep op met mekaar te gaan wandelen, op veilige afstand, met maximum 4 personen. Op die manier kunnen studenten hun hoofd leegmaken, steun vinden bij mekaar maar ook steun geven aan mekaar. Samen met haar studentenvertegenwoordigers zette Hogeschool PXL een gesloten Facebook-community op: ‘Students walk and talk @PXL’. In deze groep zitten intussen al enkele honderden leden die mekaar dagelijks een hart onder de riem steken. Studenten delen toffe wandelroutes, doen oproepen om samen te gaan wandelen, maar delen ook hun positieve verhalen met mekaar. “Dat vonden we, samen met onze studentenvertegenwoordigers, een heel belangrijk doel van onze Facebook-community,” zegt Sofie Leekens. “De dagen worden korter, het weer wordt druileriger, dus we vonden het heel belangrijk om ook een positieve vibe op gang te brengen. We wilden het gevoel creëren dat we samen door deze moeilijke periode kunnen geraken.” En dat lijkt wel te lukken. Studenten vinden mekaar via deze Facebook-community en ook personeelsleden zorgen voor toffe posts. Ook vanuit de opleidingen worden studenten gestimuleerd om er via deze weg te zijn voor anderen.Hogeschool PXL organiseert ook een aantal andere initiatieven om gedurende de maand december mentaal welzijn extra onder de aandacht brengen. Er worden workshops georganiseerd voor studenten rond omgaan met moeilijke situaties en rond zorg dragen voor mekaar. Daarnaast is er ook een wekelijks aanbod rond yoga, relaxatie en mindfulness en worden er regelmatig muzikale avonden georganiseerd. Uiteraard allemaal gratis en online.De studentenraad nam mentaal welzijn ook op als één van haar jaarthema's voor academiejaar 2020-2021. Deze Junior-collega's zijn een onmisbare schakel in de sensibilisering rond dit thema. "In tijden van corona hebben we gemerkt dat mentaal welzijn enorm belangrijk is voor de studenten. Precies om die reden willen wij van studentenraad er dit academiejaar er alles aan doen om onze medestudenten op een laagdrempelige en vlotte manier te kunnen verder helpen", zegt Waïl Kadi voorzitter van de studentenraad. "Alleen samen kunnen we het verschil maken."