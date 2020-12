Modehuis Chloé zit zonder creatief directeur

Het Franse modehuis Chloé moet op zoek naar een nieuwe creatief directeur. Na vier jaar geeft Natacha Ramsay-Levi er de brui aan.

“De voorbije maanden heb ik nagedacht”, zegt Natacha Ramsay-Levi in een persbericht dat WWD in handen kreeg. “Ik dacht vooral na over de veranderingen die ik wil zien in de mode-industrie en hoe ik die kan samenvoegen met mijn eigen waarden. Ik kijk nu anders naar mijn toekomst. Ik wens andere dromen en kansen na te jagen.” Wie haar zal opvolgen als creatief directeur bij het Franse modehuis is momenteel nog niet bekend.

Ramsay-Levi was vier jaar aan de slag bij Chloé en wilde vooral mode creëren, die de persoonlijkheid van vrouwen accentueert . Daarvoor was ze creatief directeur van de ready-to-wear vrouwencollecties van dat andere Franse modehuis: Louis Vuitton.

(lla)