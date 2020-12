Alicia Keys lanceert verzorgingslijn ‘Keys Soulcare’

Op haar 39ste heeft Alicia Keys haar eerste verzorgingslijn uitgebracht. Met ‘Keys Soulcare’ wil de Amerikaanse zangeres zich vooral toespitsen op het innerlijke welzijn van vrouwen.

Net voor de feestdagen lanceert Keys samen met cosmeticamerk E.l.f Beauty haar eerste collectie verzorgingsproducten. De collectie bestaat momenteel uit drie producten: een gezichtscrème, een minimalistische gezichtsroller en een kaars. “Keys Soulcare focust zich vooral op de innerlijke schoonheid”, staat in het persbericht te lezen. “De producten werden niet getest op dieren en zijn dermatologisch ontwikkeld. Met ‘Keys Soulcare’ willen we schoonheid een nieuwe betekenis gegeven in het dagelijkse leven.”

De producten zijn voorlopig enkel in de Verenigde Staten beschikbaar. Europeanen kunnen ze online aankopen vanaf 2021.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen