De St@rtbaan behaalt voor de derde keer goud

Met de medaille wordt De St@rtbaan gelauwerd om resoluut te kiezen voor een praktijkgerichte omkadering van de verkeerslessen door deel te nemen aan allerlei VSV-initiatieven, waaronder: HelmOpFluoTop, De Grote Verkeerstoets, Het Grote Fietsexamen, de leerlijn Veilig Fietsen en het inschakelen van Verkeersouders. “Het is belangrijk om met onze school ook de volgende jaren te blijven inzetten op de verkeers- en mobiliteitseducatie van de kinderen. De verkeers- en mobiliteitsuitdagingen zijn talrijk aanwezig waardoor het voor ons essentieel is om hieraan aandacht te blijven besteden. en natuurlijk krijgen we hierbij ontzettend veel hulp van verkeersouder/St@rtman, J.P. Thiry”, zegt Johan Vanhoyland, directeur van De St@rtbaan.