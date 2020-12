Kim Kardashian kiest voor jurk met grote foto van zichzelf

Een opvallende wespentaille of fietsbroek: als het om kleding gaat, is realityster Kim Kardashian niet aan haar proefstuk toe. Toch zaait haar nieuwste jurk verdeeldheid bij haar fans. De vrouw van Kanye West kiest namelijk voor een jurk met een print van haar eigen gezicht.

Egocentrisch of zelfspot: de fans van Kim Kardashian zijn er nog niet helemaal uit. De diva, die in oktober een fotoshoot organiseerde voor haar Opalescent-collectie, plaatste onlangs enkele campagnekiekjes op haar sociale media waarin de nauw aansluitende jurk te zien is. Reacties bleven niet uit. De ene noemt het een vorm van egoïsme en egocentrisme, de andere vindt het dan weer een uiting van haar zelfzekere karakter.

Modeblad Vogue houdt het op ‘fashion trolling’, een trend waarbij beroemdheden zichzelf onder de loep nemen aan de hand van kleding. Onder meer Céline Dion en topmodel Naomi Campbell gingen haar voor. De Canadese zanger verscheen in een kaptrui met daarop een afbeelding van de Titanic, Campbell koos voor de tekst ‘Naomi hit me… And I loved it’, na beschuldigingen van geweld tegen haar voormalige werknemers.

(lla)