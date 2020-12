Sint bezoekt GBS De Zevensprong

De Sint kwam op bezoek in basisschool De Zevensprong in Piringen. Elk leerjaar of graadklas groepeerde in de eigen bubbel, op het herfstige pleintje aan de Kellenij. Het langverwachte bezoek van Sinterklaas kon beginnen.

Zoals steeds kwamen de Sint met zijn trouwe, lustig zwaaiende pieten Primero en Caramello aan op een kar getrokken door twee statige paarden, gemend door juf Lieve. Met verve brachten de klasjes hun geoefende dansjes, die de Sint als opdracht in een videoboodschap had meegegeven. De kinderen werden beloond met snoepgoed en mandarijntjes. Ze hadden dit echt verdiend. Pietendiploma’s werden hoogstpersoonlijk uitgereikt. De leerlingen hadden immers de laatste weken duchtig geoefend in zaklopen, fluisterstappen, pepernootstrooikunde, schoorsteenglijden, noem maar op, alle kneepjes van het pietenvak. De juffen en meesters kregen ook nog eens een dik cadeau voor hun pupillen. “Er zijn dit jaar geen stoute kindjes”, las de goedheilig man voor uit zijn dikke boek. Kortom, de Sint was heel erg blij. “Volgend jaar, als corona er hopelijk niet meer is, maken we er een dubbel feest van", beloofde hij. De pieten zijn tegenwoordig precies wat minder zwart dan vroeger. “Hoe komt dat?”, vraagt Joachim van het tweede. Enig opzoekwerk leert dat dit komt, doordat er vandaag de dag minder en minder schoorstenen zijn om door te kruipen. Vandaar.